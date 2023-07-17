Из Москвы в Удмуртию пришла инфекция кори: зарегистрирован первый случай заболевания

Из Москвы в Удмуртию приехал ребенок, у которого выявили симптомы кори. Лабораторные исследования подтвердили диагноз. Ребенок не был вакцинирован.

Заболевшего ребенка 2013 года рождения госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, сообщает udm-info.ru. В регионе предприняты все меры, чтобы инфекция не распространялась. Выявлены лица, которые контактировали с ребенком. Им провели кампанию вакцинирования. На данный момент новых случаев не зарегистрировано. Об этом проинформировала вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук.

О болезни ребенка стало известно в понедельник, 17 июля. В мае в Удмуртии медики уже выявляли несколько случаев заболевания: были госпитализированы женщина с ребенком.