Из Омска в Казахстан на товарном поезде: маленькие дети чуть не покинули страну

В Омске несовершеннолетние дети были обнаружены в товарном поезде, сообщает gorod55.ru . Если бы сотрудники железнодорожной станции не проявили бдительность, ребята могли доехать до Казахстана.

Сотрудники станции снимали видео, когда помогали ребятам выбраться из вагона товарного поезда. Необходимо было остановить движение и отсоединить транспорт от электроснабжения. Один из мальчиков рассказал, что ему четыре годика. Ответить, с какой целью он оказался в поезде, ребенок не смог. Он утверждает, что у него есть мама, но папа находится где-то далеко.

Незапланированные пассажиры уже проехали через весь город. Их высадили за мостом через реку Иртыш. Детей обнаружили на станции «Входная». Получить информацию от официальных органов относительно случившегося инцидента на данный момент у редакции не получилось. Запросы отправлены во все необходимые службы.