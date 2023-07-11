Из Омска в Казахстан на товарном поезде: маленькие дети чуть не покинули страну
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В Омске несовершеннолетние дети были обнаружены в товарном поезде, сообщает gorod55.ru. Если бы сотрудники железнодорожной станции не проявили бдительность, ребята могли доехать до Казахстана.
Сотрудники станции снимали видео, когда помогали ребятам выбраться из вагона товарного поезда. Необходимо было остановить движение и отсоединить транспорт от электроснабжения. Один из мальчиков рассказал, что ему четыре годика. Ответить, с какой целью он оказался в поезде, ребенок не смог. Он утверждает, что у него есть мама, но папа находится где-то далеко.
Незапланированные пассажиры уже проехали через весь город. Их высадили за мостом через реку Иртыш. Детей обнаружили на станции «Входная». Получить информацию от официальных органов относительно случившегося инцидента на данный момент у редакции не получилось. Запросы отправлены во все необходимые службы.