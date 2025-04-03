Из-под завалов в Мандалае извлекли тело, предположительно, учителя из России

По данным агентства, информацией поделились медики. У погибшего нашли паспорт. Для подтверждения информации, что мужчина является гражданином РФ, фрагменты его тела направят на генетическую экспертизу в Москву. Предполагается, что погибший работал преподавателем.

«Предположительно, тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае», — сказал собеседник агентства.

По данным агентства Синьхуа, в настоящее время 341 человек считается без вести пропавшим. Число погибших достигло 3085. Травмы различной степени диагностированы у 4714 человек. Землетрясение считается одним из самых мощных. Оно прошло в два этапа. Магнитуду первого специалисты оценили в 8,2 балла, а второго — 6,4. Многие здания оказались разрушенными. Зафиксировано повреждение инфраструктуры. Толчки ощущали жители соседних стран.

Ранее сообщалось, что у берегов Мьянмы случилось очередное землетрясение.