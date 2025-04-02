У берегов Мьянмы случилось очередное землетрясение

Подземные толчки были зарегистрированы в 16:27 по мировому стандарту времени в 86 км от юга от города Пхьяпоун, где проживают свыше 76 тыс. человек. Сейсмологи приводят данные о том, что очаг находился на глубине свыше 10 км. Данные о пострадавших и возможном цунами пока не приводились.

РИА Новости со ссылкой на посольство России сообщило о том, что сведения о потерпевших россиянах не поступали.

На территории Мьянмы 28 марта случилось сильное землетрясение, магнитуда которого составила 7,7. В результате стихийного бедствия погибли 2886 человек, однако их количество может вырасти. Экстренные службы продолжают разбирать завалы.