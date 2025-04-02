У берегов Мьянмы случилось очередное землетрясение
У берегов Мьянмы зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0
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Землетрясение магнитудой 5,0 случилось у берегов Мьянмы. Об этом 2 апреля сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов.
Подземные толчки были зарегистрированы в 16:27 по мировому стандарту времени в 86 км от юга от города Пхьяпоун, где проживают свыше 76 тыс. человек. Сейсмологи приводят данные о том, что очаг находился на глубине свыше 10 км. Данные о пострадавших и возможном цунами пока не приводились.
РИА Новости со ссылкой на посольство России сообщило о том, что сведения о потерпевших россиянах не поступали.
На территории Мьянмы 28 марта случилось сильное землетрясение, магнитуда которого составила 7,7. В результате стихийного бедствия погибли 2886 человек, однако их количество может вырасти. Экстренные службы продолжают разбирать завалы.