Из реестра иноагентов Минюст исключил 209 человек

Министр юстиции России Константин Чуйченко проинформировал, что на текущий момент из реестра иноагентов исключено 209 лиц, сообщило РИА Новости.

Минюст одобрил 71 обращение на исключение из реестра иностранных агентов, которые лица подавали самостоятельно. Количество тех граждан, которых исключили из базы, может увеличиться. Так, порядка 10 иностранных агентов проходят процедуру, в рамках которой представители ведомства ведут мониторинг юридических фактов их деятельности. Цель — проверить, были ли утрачены признаки иностранного агента или удалять лицо из реестра нет необходимости.

«На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре», — сказал Чуйченко на коллегии Минюста.

Иностранным агентом в России могут признать некоммерческую организацию, иностранное СМИ, юридическое и физическое лицо, общественную организацию в случае, если лицо получает финансовую или любую другую поддержку из-за границы с целью дестабилизации ситуации в России.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ отменит все законы СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года.