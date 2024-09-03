Минюст РФ отменит все законы СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года

В России планируют отменить все формально действующие правовые акты СССР и РСФСР, о чем сообщил ТАСС.

Министерство юстиции Российской Федерации готовит новый приказ, который подразумевает отмену всех действующих нормативных правовых актов, принятых в СССР и РСФСР до 12 декабря 1991 года.

Исключение составят только акты, принятые в сотрудничестве с другими ведомствами, а также содержащие информацию для служебного использования и государственную тайну.

Такая практика частично уже осуществлялась несколько лет назад — в 2020 году. Тогда российские СМИ сообщали об отмене с 1 февраля 1,2 тыс. устаревших актов. А спустя пару недель стало известно об отмене еще 3,6 тыс. актов.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за детьми до 60% от среднего заработка родителя. Принятие данного закона поспособствует снижению уровня бедности российских семей, а также улучшению их общего и финансового благосостояния.