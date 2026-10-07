Из садоводческого товарищества в зоопарк: история медведиц Маши и Даши

Две медведицы, Маша и Даша, сменили место жительства: из частного владения в садоводческом товариществе они переехали в ростовский зоопарк. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения во «ВКонтакте», сообщила rostovgazeta.ru.

Скандал с условиями содержания

По информации издания, впервые шум вокруг Маши и Даши поднялся в 2023 году, когда в соцсетях прошла волна возмущения: местные жители заявляли, что животные содержатся в неподходящих условиях. Региональное министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области отреагировало на эти сигналы и взяло ситуацию под контроль.

По данным издания, проверка, проведенная в 2026 году, подтвердила опасения: размеры вольера не дотягивали до установленных нормативов. После этого сотрудники зоопарка связались с владельцем животных и предложили передать медведиц в их учреждение. В ходе осмотра выяснилось, что у одной из медведиц — Маши — есть проблемы с зубами, и ей потребуется стоматологическое лечение.

Новый дом на месте Андрюши

По информации издания, медведицы будут содержаться в отдельных внутренних вольерах, а на уличную площадку их будут выпускать поочередно. Раньше в этом комплексе жил бурый медведь Андрюша — о его смерти стало известно в сентябре 2026 года. Ближайшие 30 дней новые питомицы проведут на карантине, после чего их планируют представить посетителям.

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