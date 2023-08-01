Из Удмуртии в зону СВО отправлен гуманитарный груз, собранным целым регионом

В Глазова и Глазовском районе для военных СВО собрали все необходимое: лекарственные препараты, печи, инструменты, строительные материалы, сообщает udm-info.ru . Глава региона Сергей Коновалов рассказал, что гуманитарный груз доставлен бойцам.

Мэр Глазова Сергей Коновалов рассказал, что помочь военным СВО хотят многие предприятия и частные лица. Объединившись вместе жители смогли собрать большую посылку. Соотечественникам передали продукты питания: консервы, сухпайки. Также различные предметы, которые помогут сделать жизнь более комфортной в условиях ведения боя: генераторы, «сухой душ», банные веники, печи-буржуйки и спецодежда. Кроме того, для обустройства зоны локации переданы строительные инструменты.

Некоторые предприятия пересылали деньги для помощи военным. Другие – помогали в доставке груза в зону СВО. В регионе регулярно проходят встречи с волонтерами, жителями города, военными, которые пришли в отпуск или комиссованными. Главная задача – обсудить, что в первую очередь необходимо собрать для соотечественников. В Глазовае работает Фонд «Защитники Отечества», куда может обратиться каждый желающий, чтобы помочь военным СВО.