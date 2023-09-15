Из XXI века в XII: Как живут люди в деревушке Разгуляй в центре Перми

Разгуляй – красивое место, но практически не благоустроенное. В деревушке нет практически ничего, но люди продолжают жить и удивляют оптимизмом. Так, некоторые ворота украшены арт-объектами. Одни жители продолжат благоустраивать свои дома.

Фото: [ Properm.ru ]

Так, местная администрация заявила, что дом, в котором живет пермяк, могут снести. Заверили, что в ближайшие семь лет этого не произойдет. Мужчина решил строить веранду. Но есть и те дома, которые практически разваливаются.

Многие постройки выполнены из дерева: резные окна и двери, красивые узоры. Деревушка напоминает времена, когда в избушках жили крестьяне, которые целый день работали в полях.

Воды в деревушке нет. Жители пытались вырыть скважины, но безрезультативно. Вода в них ржавого цвета, грязная. Пользоваться такой невозможно, если предварительно не очищать. На специализированные насосные станции денег нет.

Фото: [ Properm.ru ]

Есть в деревушке детские горки, но они существенно отличаются от городских игровых зон. Посреди площадки, где растут бурьяны, стоит современная горка. В фотогалереи Properm.ru опубликовано много фото, сделанных в Разгуляе.