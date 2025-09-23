Из-за кризиса «законсервировали» строительство важных объектов в Кузбассе

Губернатор Кузбасса Илья Середюк во время пресс-конференции рассказал, что строительство некоторых важных для региона объектов в настоящее время приостановлено, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Глава региона рассказал, что объекты находятся в разных населенных пунктах Кузбасса. В числе важных социальных объектов, которые будут реализованы позже, — инфекционная больница. Медицинское учреждение появится в Кемерово.

Губернатор Кузбасса назвал причину решения о прекращении строительства — нестабильная экономическая ситуация в регионе, спровоцированная кризисом. В настоящее время в области функционирует специальная комиссия. Ее представители анализируют каждый проект, считают необходимые затраты, оценивают риски. Задача комиссии — финансировать только те проекты, которые на данный момент для региона являются самыми приоритетными.

По словам губернатора, после стабилизации ситуации в регионе строительство важных объектов будет продолжено.

«В 2025 году мы «законсервировали» ряд проектов, чтобы продолжить после того, как ситуация с экономикой улучшится», — заявил Илья Середюк.

Глава рассказал, что в нынешнем году в Новокузнецке, Белово и Киселевске идет строительство поликлиник. Кроме того, будет возведено 45 модульных фельдшеро-акушерских пунктов.

Ранее сообщалось, что Кузбасс недополучил 12 млрд руб. из-за кризиса.