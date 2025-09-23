Кузбасс недополучил 12 млрд руб. из-за кризиса

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в ходе пресс-конференции рассказал, что в связи с кризисом регион недополучил 12 млрд руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Губернатор пояснил, что в связи с кризисом в 1,5 раза снизилась прибыль региональных предприятий и компаний. Прибыль предприятий, которые специализируются на добыче угля, упала в 4,8 раза. Глава напомнил, что именно добыча полезных ископаемых приносила региону наибольшую прибыль.

«Ожидаемая сумма доходов бюджета в 2025 году — почти на 32 млрд руб. меньше, чем утверждено законом об областном бюджете», — заявил губернатор.

Губернатор Кузбасса отметил, что региональное правительство принимает различные меры для стабилизации ситуации. В первую очередь реализуют инвестпроекты. В частности, регион активно сотрудничает с Белоруссией. С республикой региона намерен реализовывать проект в сфере машиностроения. В Кузбассе строят также сервисный центр, на территории которого местные рабочие смогут ремонтировать технику. Раньше ее вывозили за пределы области. Сервисный центр специализируется на технике, которую применяют в сельском хозяйстве и машиностроении.

Глава региона рассказал, что на развитие Кузбасса направлено 164 млрд руб. Из этой суммы часть денег предназначена для развития предприятий, которые добывают уголь.

