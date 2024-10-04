Из-за секса в центре города нижегородцам грозит до восьми лет лишения свободы

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию, распространившуюся в соцсетях. На видео пара занималась сексом на улице в центре Нижнего Новгорода. В полиции рассказали, какую ответственность могут понести горожане, сообщил newsnn.ru.

Невольные свидетели интимного акта записали происходящее на видео и выложили в интернет. Сотрудники правоохранительных органов уже разбираются, действительная ли запись. Если да, то личности граждан будут установлены и привлечены к ответственности.

«Заявлений по инциденту на улице Ковалихинская от граждан не поступало», — корреспонденту NewsNN сообщили в пресс-службе ГУ МВД

Место для интимной близости нижегородцы выбрали в самом центре города возле Центра международной торговли. В 500 метрах расположен кремль. Сотрудники МВД проинформировали, что половой акт в публичном месте — это нарушение закона РФ. Степень наказания зависит от инкриминируемой статьи.

Секс могут расценить как мелкое хулиганство. В таком случае нарушителей обяжут выплатить штраф, размер которого начинается от 500 руб. Максимальная сумма достигает 1000 руб. Либо пару арестуют на 15 суток. В законодательной базе есть также статья о «развратных действиях». В таком случае нарушителей вправе ограничить в свободе сроком до восьми лет.

Ранее сообщалось, что боксер, избивший за отказ в интиме девушку в Троицке, попал под уголовное дело.