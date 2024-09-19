Боксер, избивший за отказ в интиме девушку в Троицке, попал под уголовное дело

Мужчина, избивший девушку в Троицке Челябинской области из-за отказа в сексе, стал фигурантом уголовного дела. Об этом прокуратура города сообщила RT .

Уголовное дело в отношении боксера возбудили по статье об «Умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью». Его задержали на 15 суток, в дальнейшем ему придется ответить за содеянное.

В ходе первичных разбирательств стало известно, что боксер был ранее судим за кражу и вождение в нетрезвом виде. Он также привлекался за насилие в отношение правоохранителей.

Напомним, 28-летняя девушка из Троицка Челябинской области подверглась избиению со стороны боксера. Он бил ее на протяжении часа, что привело к многочисленным ушибам, ссадинам, а также травме поясницы и кровоизлиянию в мозг. Она проходит лечение в одной из больниц, полиция разбирается в истории.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, избившего до смерти свою знакомую.