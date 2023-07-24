Из-за своей наивности житель Белгорода лишился более трех миллионов рублей

Житель Белгорода поселка Северный познакомился в сети с мужчиной, с которым начал приятельствовать. Позже новый друг, который оказался мошенником предположительно из Краснодарского края, предложил организовать бизнес. Наивный житель Белгорода отправил ему три миллиона 259 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь, сообщает bel.ru .

Новый виртуальный знакомый предложил заниматься фермерским хозяйством. Мужчины обсуждали детали бизнеса. Было принято решение приобрести коров, быков и овец. Потерпевший поверил неизвестному знакомому и без оформления каких-либо документов перевел ему на счет большую сумму денег, которую тот обязывался направить на открытие совместной фермы. Сразу после получения денежных средств мужчина перестал выходить на связь.

Потерпевший написал заявление в полицию. Правоохранительные органы работают над установлением личности. Когда преступника найдут, ему предъявят обвинение в мошенничестве. В качестве наказания в таком деле может быть выбрано лишение свободы сроком на десять лет.