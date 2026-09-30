Бразильский режиссер рассказала через «Дядю Ваню» о скрытой энергии человека

По данным издания, постановка, созданная по мотивам чеховского «Дяди Вани», — совместная работа бразильского режиссера Ады Луаны и российских артистов. Через знакомый сюжет авторы заговорили о внутреннем оцепенении и той скрытой энергии, что способна вывести человека к пробуждению.

По информации издания, премьерные показы состоялись 24 и 25 сентября в рамках IV Международного Тихоокеанского театрального фестиваля (6+), который проводится при поддержке Правительства Приморского края. Режиссер из Бразилии вместе с труппой театра молодежи создала не просто сценическую версию чеховской пьесы, а самостоятельное произведение — о людях, постепенно утрачивающих способность действовать, чувствовать и сопротивляться обстоятельствам.

Главный образ спектакля задало его название. Вулкан может казаться потухшим, но это вовсе не значит, что внутри него не осталось энергии. Точно так же герои «Как умирают вулканы» живут в состоянии внешнего покоя, за которым скрываются накопленные годами проблемы. Премьерный показ постановки прошел 24 сентября.

Ранее сообщалось, что дешевые билеты на «Щелкунчик» жители Перми раскупили в первый день открытия продаж.