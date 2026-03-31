В Кузбассе в соцсети появилось видео, на котором замечен школьник. Пользователи предположили, что ребенок издевался над собакой. Сотрудники правоохранительных органов установили личность ученика. Выяснилось, что он пытался оказать собаке помощь. Об этом проинформировала пресс-служба регионального ГУ МВД, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, инцидент произошел в Междуреченске. Пользователи соцсети были уверены, что школьник бил собаку. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в кадр попал ученик второго класса. С ним провели беседу.

Со слов ребенка, питомец обнаружил на улице окурок и схватил его. Переживая за состояние собаки, мальчик пытался вытащить предмет из пасти. Правоохранители проверили данную версию — признаков избиения на собаке не зафиксировано.

По данным издания, с юным горожанином провели профилактическую беседу, посвященную бережному отношению к питомцам.

