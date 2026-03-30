В Одинцове на улице Маршала Неделина произошел шокирующий случай, попавший на камеры видеонаблюдения. Мужчина на электросамокате на полном ходу зацепил поводок маленькой чихуахуа и протащил животное около десяти метров по асфальту. Виновник происшествия даже не попытался остановиться и помочь пострадавшей собаке, просто скрывшись с места.

По словам очевидцев, молодая девушка спокойно выгуливала своего питомца, когда мимо на высокой скорости промчался самокатчик. От резкого рывка поводок намотался на транспортное средство, и собака буквально волочилась по асфальту за летящим самокатом. Потрясенная хозяйка пыталась остановить мужчину криками, но тот проигнорировал ее просьбы и уехал.

Маленькая чихуахуа чудом осталась жива, но получила серьезные травмы. В настоящее время собака находится под наблюдением ветеринаров и нуждается в длительном лечении.

Что говорят юристы

Юрист Сергей Самсонов в комментарии для REGIONS пояснил, что у хозяйки есть все законные основания требовать возмещения ущерба. Он рекомендовал сначала попытаться урегулировать конфликт мирным путем — через досудебную претензию, в которой нужно четко указать финансовые требования на лечение и восстановление животного. Если конструктивного диалога не получится, следует обращаться в суд с иском о компенсации.

Эксперт также подчеркнул, что в данной ситуации возможно и уголовное преследование. Если полиция докажет факт нарушения правил дорожного движения, умышленное причинение вреда здоровью или уклонение от оказания помощи, нарушителю может грозить ответственность сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Что делать пострадавшей

Хозяйке собаки необходимо:

· зафиксировать факт происшествия в полиции; · собрать все доказательства: записи с камер, показания свидетелей, заключения ветеринаров; · составить досудебную претензию к виновнику (если его личность установят); · в случае отказа — подавать иск в суд.

Владельцы электросамокатов обязаны соблюдать правила дорожного движения и нести ответственность за причиненный вред, напоминают юристы.

