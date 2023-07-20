Избиение битой и расстрел: в Волгограде подростки нападали на жителей

В Волгограде задержали троих молодых людей, двое из которых подростки. Они нападали на прохожих с целью хищения денег и телефонов, но действовали с особой жестокостью, сообщает novostivolgograda.ru .

Первый случай был зафиксирован, когда на улице ограбили мужчину. К 36-летнему прохожему подошло трое молодых людей, которые попросили прикурить. Они выхватили сумку и быстро убежали. У мужчины было с собой 4500 рублей.

Второй случай более жестокий. Молодые люди напали на 19-летнюю девушку. Они избивали жертву бейсбольной битой и нанесли десять выстрелов из пневматического пистолета. У потерпевшей украли телефон и деньги. Девушку госпитализировали.

Двоим нападавшим 16 лет, третьему – 18. Они познакомились в колледже, где проходят обучение. Все приехали из Архангельской области. Следователи собрали улики и другие доказательства вины ребят, которые переданы в суд. Им грозит уголовная ответственность.

Ранее в городе произошло еще одно разбойное нападение с участием подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Потерпевшие мужчины получили травмы. Также преступники наносили удары ножом.