Избивший до смерти мать кузбассовец предстал перед судом

Кузбассовцу, который до смерти забил родную мать, суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком восемь лет в колонии строго режима, сообщает sibdepo.ru .

Инцидент произошел в январе. Мужчина находился дома со своей матерью. Он распивал спиртные напитки. Между родственниками произошел конфликт на бытовой почве. Кузбассовец сильно избил женщину, не оказал ей медицинскую помощь, а ушел в свою комнату.

«В ходе возникшего на бытовой почве конфликта нанес своей матери множественные удары кулаками рук и ногами в область головы, туловища и конечностей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

Через время к женщине пришли соседи, чтобы узнать, как ее дела. Женщина лежала на диване. Соседи вызвали бригаду скорой помощи. Она скончалась вскоре после того, как ее привезли в больницу. Соседи сразу также вызывали сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемого в избиении сына задержали. Было заведено уголовное дело в связи с причинением тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть.

Во время расследования мужчина вину признал частично, а от сотрудничества со следствием отказался. Суд учел эти факты при вынесении обвинительного приговора.

Ранее мы сообщали, что в подмосковные Мытищах арестовали жителя, который несколько раз нанес бывшей супруге ножевые ранения в местном парке.