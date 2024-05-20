В Мытищах арестовали жителя, который нанес бывшей супруге множественные ножевые ранения

Безопасность

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В Мытищах был заключен под стражу местный житель, который нанес своей бывшей супруге множественные ножевые ранения. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

«Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июля 2024 года», - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 17 мая в «Тайнинском парке». Местный житель на почве ранее произошедшего конфликта нанес бывшей жене множественные удары ножом.

Женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.

На злоумышленника завели уголовное дело. Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры Мытищ.

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