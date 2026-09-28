В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 28 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Ильинском, Новорижском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Варшавском, Каширском, Горьковском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов. Они также зафиксированы на трассах М-4 «Дон» и А-107 в районе Подольска.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не забывать про дистанцию и скоростной режим.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.