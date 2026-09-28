Компания из Подмосковья получила награды премии «Надежда на технологии — 2026»

Компания МЕТИЗ, которая специализируется на разработке и производстве комплектующих для протезирования, получила две награды Национальной премии «Надежда на технологии — 2026». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Она работает на производственных площадках в Мытищах и Щелкове, осуществляет полный цикл протезирования конечностей: от разработки и производства собственных модулей до изготовления протезов под индивидуальные параметры пациента с последующей реабилитационной программой. В рамках премии компания заняла второе место в номинациях «За вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий и универсального дизайна» и «Лучшая публикация в средствах массовой информации на тему инновационных разработок в реабилитационной индустрии».

На конкурс были представлены результаты развития инженерной и производственной базы, а также социальный ролик, посвященный новой разработке компании – электронному коленному модулю.

Церемонию награждения провели в рамках XI Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.