Избивший жену житель Астрахани обманывал друзей и соседей, что служит в СВО

Сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя Астрахани, который в ходе бытового конфликта нанес множественные удары сожительнице, сообщил официальный аккаунт УМВД России по Астраханской области.

В Отдел полиции № 3 УМВД России по городу Астрахани обратились очевидцы конфликта, который происходил на территории частного двора. Люди сообщили, что мужчина в камуфляжной форме избивал неизвестную женщину. По прибытию на место происшествия сотрудники стали свидетелями, как 42-летний местный житель вел себя агрессивно по ношению к прохожим. Его доставили в участок для дальнейших разбирательств.

Мужчина сообщил, что приехал в тот день с рыбалки. Камуфляжная форма обусловлена его увлечениями рыбной ловлей и охотой. Однако знакомым он рассказывал, что служит в зоне СВО. На самом деле информация не соответствует действительности.

«В своих поступках и действиях раскаиваюсь. приношу свои искренние извинения», — заявил задержанный.

Baza сообщила, что сразу после задержания мужчина сообщил сотрудникам полиции, что служит в подразделении «Ахмат». В отделении составили протокол об административном правонарушении и передали данные в военную прокуратуру.

«Информацию о том, что мужчина является бойцом «Ахмата» опровергает министр Чечни по информационной политике Ахмед Дудаев. По его словам, информация о том, что мужчина служил в батальоне «Ахмат», является ложью», — сообщила Baza.

Ранее сообщалось, что в Астрахани закрыли ночной клуб, где посетители танцевали полностью обнаженными.