В Астрахани закрыли ночной клуб, где танцевали полностью голые посетители

Ночной клуб в Астрахани, где танцевали полностью раздетые люди, закрыли, сообщил SHOT.

Ранее в Сети появилось видео, на котором посетители клуба «Бункер» сражаются в музыкальном баттле за айфон. При этом люди были полностью раздеты.

Сотрудники соседних заведений рассказали, что после этого скандала собственник помещения, в котором находился клуб, экстренно расторг с его владельцами договор и попросил его съехать. Также после «голой вечеринки» клуб удалил все соцсети.

В самом клубе ранее подтвердили проведение так называемой «техасской вечеринки», но «голый конкурс» комментировать не стали.

Отмечается, что клуб проработал 13 дней. Официальное его открытие состоялось 16 августа. Также была информация о том, что ведущего мероприятия и одну из танцовщиц задержали.

Ранее сообщалось, что организатор «голой вечеринки» в Астрахани проведет пять суток под арестом.