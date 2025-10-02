Издевается над животными и угрожает соседям: жители общежития написали коллективную жалобу

Телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу проинформировал, что в Кемерово на семь суток после многочисленных жалоб соседей арестован житель общежития, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации полиции, в дежурную часть поступила коллективная жалоба на жильца общежития от соседей. Они рассказали, что мужчина регулярно распивает спиртные напитки, эмоционально выясняет отношения со своей сожительницей, угрожает расправой жильцам. В ходе одного из конфликтов 47-летний житель Кемерово угрожал соседям ножом. Сотрудники правоохранительных органов организовали по данному факту проверку.

По данным полиции, жителя общежития поставили на профилактический учет в отделе полиции, а также на основании доказательства хулиганских действий составили протокол. Суд назначил наказание в виде семи суток административного ареста.

«Кроме того, злоумышленник стал фигурантом уголовного дела, возбужденного дознавателем отдела полиции "Кировский" УМВД России по г. Кемерово по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В качестве наказания санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы», — указано в сообщении полиции.

В полиции отметили, что жалобы на мужчину были найдены также во время мониторинга соцсетей. Издание «Сибдепо» сообщило, что пользователи заявили об издевательствах над животными. Мужчина, предположительно, брал их в приютах.

