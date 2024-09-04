Ижевчане обвинили мэра в вырубке тополей для открытия платных парковок

Жители Ижевска считают, что вдоль главной улицы города вырубили все тополи, чтобы в дальнейшем открыть платные парковки. Горожане предполагают, что распоряжение поступило из администрации, сообщил udm-info.ru. Мэр города подобные заявления опровергает.

Жители дома №9 по улице Ленина сообщили, что после вырубки деревьев из окон своих квартир они видят только оживленную дорогу. Тополи выполняли главную роль в очистке воздуха, параллельно затеняя окна в жаркие дни. Деревья также придавали городу красивый эстетический вид.

«Недавно слышу странный звук, выглянула, а наши тополя спиливают! Я крикнула из окна, мол, что вы делаете? А в ответ — приказ сверху. Потом места, где росли деревья, залили асфальтом. Мы с дочерью даже плакали», — рассказала корреспонденту Udm-info жительница дома Тамара Григорьева.

Негодующие жители других домов также обсуждали проблему с вырубкой деревьев в соцсетях. Они уверены, что растения были здоровыми. Горожане считают, что на освободившихся местах появятся платные парковки. Один из подписчиков отметил, что дело в бизнесе и прибыли. С подобным мнением согласны другие горожане, которые отмечают высокие цены на многие товары и услуги в городе.

Мэр Дмитрий Чистяков успокоил горожан. Он заверил, что на улице Ленина появятся новые газоны.

«Мы запускаем большую историю «Зеленый код города Ижевска». Мы никогда так системно не занимались этим. У нас очень много больных деревьев, вот тополи на улице Ленина. Поэтому на Ленина будет большая посадка», — объяснил мэр.

Ранее сообщалось, что, по мнению адвоката Лукина, закон о платных парковках нарушает права ижевчан.