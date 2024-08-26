Ижевчане рассказали, как сэкономили на летнем отдыхе

Родители из Ижевска рассказали, как организовали летние каникулы своих детей. Россияне стараются отдыхать в обязательном порядке, учитывая текущее материальное положение, сообщил udm-info.ru.

Ижевчанка Ольга рассказала, что отдыхать поехала с детьми без мужа. Супруги решили таким способом сэкономить. Билеты покупала в плацкарте. Призналась, что добираться было не очень комфортно. Отдыхали в Лоо. Семье удалось найти бюджетное жилье. Номер стоил 2,5 тыс. руб. Ольга работает социальным работником. Ее муж — на заводе «Ижсталь».

«Мы с детьми были на юге десять дней и потратили за это время примерно 140 тысяч», — рассказала Udm-info Ольга.

Ижевчанка Вера рассказала, что дети просили съездить в Москву. Семья выполнила их просьбу. Вера работает воспитательницей детского сада. Ее муж предприниматель. Девушка отметила, что денег всегда будет не хватать, а воспоминания от отпуска останутся на долгие годы.

«Погода стояла отличная, погуляли по Красной площади, сходили на ВДНХ, посетили интереснейшие выставки. Потратили более 120 тысяч, но ни капли не пожалели», — призналась Udm-info Вера В.

Жительница Ижевска Надежда рассказала, что ее семья выплачивает ипотеку. Семья решила, что не упустит возможность отдохнуть летом. Супруги выбрали самый бюджетный вариант — Казань. Детям знакомство с центральным городом Татарстана очень понравилась. Однако Надежда отметила, что за четыре дня семейный бюджет стал меньшим на 50 тыс. Только за аренду квартиры отдали 20 тыс.

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