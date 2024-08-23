После открытия аэропорта Утопао перелеты между Таиландом и РФ подешевеют

Аэропорт Утопао тайские власти и предприниматели намерены модернизировать до 2028 года, что приведет к снижению цен на перелеты из России в Таиланд в связи с появлением новых рейсов и сотрудничеству с международными авиаперевозчиками, сообщил newstracker.ru.

Специалисты туроператора «Русский Экспресс» отметили, что в настоящее время россиянам, желающим посетить Паттайе, доступны только дорогостоящие предложения от «Аэрофлота». После модернизации аэропорта ситуация изменится. Местные власти Таиланда уже открывают отели с функцией «все включено» в провинциальных городах.

«Сейчас туристы, выбирающие размещение в Паттайе, прилетают в аэропорт Бангкока. Он действительно перегружен», — отметили специалисты туроператора «Русский Экспресс».

Открытие аэропорта сделает отдых в Таиланде более доступным. Новые международные авиаперевозчики заключат договоры о сотрудничестве, что снизит конкуренцию и уменьшит стоимость перелетов для россиян. Утопао свяжут с несколькими столичными аэропортами — Суварнабхуми и Дон Муанг. На территории построят новую взлетно-посадочную полосу. В год объект сможет принять до 60 млн туристов.

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