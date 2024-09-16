Ижевчане выступили против строительства термального комплекса в парке Кирова

Многие жители Ижевска высказались против строительства термального комплекса в парке Кирова. Люди просят провести общественные слушания, сообщил udm-info.ru.

Жительница Ижевска Кирова Елена — одна из противниц строительства. Женщина высказала общую позицию. В парке расположены различные аттракционы, зоопарк, фан-зона, пляж и другие локации. Открытие термального комплекса сделает инфраструктуру слишком перегруженной.

В настоящее время парк пользуется высоким спросом среди горожан. Рядом находятся остановки общественного транспорта. Из-за большого потока людей дорога на данном участке уже перегружена. Открытие комплекса лишь усугубит ситуацию. Елена уверена, что в комплекс будут приезжать гости из соседних городов. Актуальным станет вопрос нехватки парковочных мест.

«Сначала уместно было бы провести опрос среди горожан, где все-таки строить термы в городе», — считает ижевчанка.

Еще одна горожанка обращалась к администрации с вопросом, кто будет строить комплекс. Выяснилось, что компания, у которой практически нет опыта. Ижевчанка поделилась с Udm-info, что скорее всего котлован выроют и на этом закончится вся работа.

Много негативных комментариев встречается в соцсети на странице местной администрации. Среди основных причин следующие: недостаток парковочных мест, проблемы с работой общественного транспорта, вырубка лесного массива из-за очередного строительства, слишком большое количество развлекательных зон для одного парка.

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