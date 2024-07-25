Специалист Нестор заявил о пользе бани после тренировок

После интенсивных физических нагрузок нужно отдыхать в сауне или париться в бане. Об этом заявил банщик Нестор в разговоре с «Газетой.ру».

Мышцы подвергаются микротравмам после кардио или силовых тренировок. Все растягивается, напрягается и нуждается в расслаблении. Именно такой эффект может дать баня. Благодаря высоким температурам и парам улучшается кровоток, что снижает напряжение.

«Высокая температура помогает выводить токсины, что особенно важно для спортсменов. Чистое тело — это залог здоровья и успеха на соревнованиях», — добавил банщик.

Также бани после тренировки могут помочь снять стресс и улучшить обмен веществ. При регулярном посещении это поможет улучшить психоэмоциональное состояние, которое необходимо для достижения хороших спортивных результатов.

Отметим, что некоторым людям нежелательно посещать баню. При отсутствии противопоказаний париться можно два-три раза в неделю. Определить точно поможет врач.

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