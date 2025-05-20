Изменения в заданиях ЕГЭ по русскому языку: эксперты назвали отличия

Эксперты рассказали, какие изменения внесли в задания по русскому языку, который предстоит выполнить выпускникам в 2025 году, сообщил kursdela.biz.

По данным издания, в задания, составленных для экзамена по русскому языку, внесли незначительные изменения. Ранее в задании №13 с сочинением выпускников просили отдельно приводить «примеры-иллюстрации» и «примеры-аргументы». В 2025 году данное требование отменено. Школьнику достаточно привести два примера.

По информации издания, в нынешнем году специалисты сняли ограничения на способы обращения к прочитанному тексту. Допустимо использовать сжатый выборочный пересказ, цитаты, ссылки на номера предложений. Кроме того, в задании №13.1 вместо лингвистической темы будет поставлен вопрос.

По данным издания, в одном из заданий выпускникам разрешено опираться на примеры из текста. Однако некоторые темы лучше не затрагивать. Например, фанфики, аниме, видеоигры, комиксы и мангу. При написании сочинения необходимо придерживаться определенной схемы. Начинать предстоит с тезиса. В следующей части экзаменуемый должен поделиться аргументами. В заключении — выводы.

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