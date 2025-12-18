Изнасиловал пожилую женщину и подростков: спустя 30 лет правоохранители задержали подозреваемого

В телеграм-канале СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу появилась информация о завершении уголовного дела об убийствах двух девочек-подростков и женщины, совершенных в середине 1990-х годов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, тело 14-летней девочки было обнаружено в 1995 году на пустыре в Салаире. Через год произошло другое трагическое событие — гибель несовершеннолетней. Тело обнаружили только в 1997 году на территории золоторудника. В обоих случаях было ясно, что девочки погибли вследствие асфиксии. Предварительно они подверглись сексуальному насилию.

По версии следствия, человек, совершивший преступления, также убил пожилую женщину. Она подверглась сексуальному насилию. Преступник пытался скрыть следы: он застрелил жертву из малокалиберного оружия. Подозреваемый женился и оформил документы на фамилию супруги. Его задержали на территории Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что расследование начали сразу после обнаружения тела первой жертвы. Однако выйти на след преступника не удалось. Все эти годы правоохранители периодически перепроверяли данные. Ситуация изменилась благодаря современным технологиям.

«В марте 2025 года по следам, изъятым с тел жертв, удалось получить ДНК-профиль предполагаемого преступника. Его сравнение с федеральной базой геномной информации выявило совпадение с данными лица, ранее судимого за особо тяжкое преступление», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, на время расследования задержанный находился в СИЗО. Правоохранители собрали доказательную базу. Материалы переданы в суд.

Ранее психиатр Галоян рассказал, почему распознать серийного убийцу в обычной жизни почти невозможно.