Изнасиловал, убил и расчленил: Верховный суд Карелии рассмотрел дело Дианы Фроловой

В понедельник, 10 июля, Верховный суд Карелии начнет заседаниеи в закрытом режиме с целью разбирательств в деле об убийстве 25-летней Дианы Фроловой, сообщает karelinform.ru .

Следствие утверждает, что обвиняемый избил девушку, после чего износиловал и убил. Чтобы избавиться от тела, мужчина решил расчленить его. Останки утилизировал в болото вблизи деревни Машезеро. Предполагаемый убийца Василий Петров был соседом Дианы. Инцидент произошел летом 2022 года.

Судья ВС РК Денис Катанандов будет детально изучать все нюансы дела. Также по ходатайству подозреваемого в убийстве мужчины в зале суда будут присутствовать присяжные. Известно, что согласно законодательству РФ в роли присяжных могут выступать граждане, которые проживают на территории муниципального образования. Суд предварительно проверяет, чтобы каждый из членов комиссии ранее не имел никаких контактов с подозреваемым.