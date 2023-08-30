Изнасиловал, удерживал взаперти, обокрал: Женщина хотела продать авто, но стала жертвой

Куйбышевский районный суд вынес приговор мужчине, который совершил ряд противоправных действий по отношению к 30-летней женщине. Суд постановил обвиняемому лишение свободы сроком на 13 лет в колонии особого режима, сообщает gorod55.ru .

Во время следствия правоохранительные органы установили, что 30-летняя женщина разместила объявление о продаже автомобиля. К ней домой приехал потенциальный покупатель. Мужчина убедился, что женщина в квартире одна. Достал макет пистолета и угрожал ей, требуя, чтобы она отдала все ценные вещи. Женщина выполнила просьбу преступника.

Мужчина насильно заставил женщину поехать с ним в гараж. Там он принудил ее подписать документ купли-продажи на автомобиль «Mazda» и потребовал перевести все деньги, которые у нее были на счету. Мужчина снова заставил женщину сидеть в багажнике. Теперь он отвез ее в лес, где изнасиловал.

Наутро следующего дня осужденный отпустил потерпевшую. Женщина подала заявление спустя некоторое время. Первыми в правоохранительные органы обратились покупатели, которые хотели приобрести автомобиль. Они заметили странность в оформлении документов и поведении владельца Mazda.