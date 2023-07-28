Изнасилованный кот Гриша объединил жителей всей России

Жители всей России объединились для помощи коту Грише, который оказался в больнице из-за жесткого изнасилования, сообщает newizv.ru . Ветеринары подтвердили акт насилия. Пока правоохранительные органы ищут того, кто мог совершить такой поступок, неравнодушные люди собирают деньги на лечение.

Животному нанесли многочисленные раны. Кота перевели в московскую ветеринарную клинику, где его уже оперировали и ампутировали хвост. Требуется еще одна операция на лапе. В настоящее время состояние питомца критическое. Предполагаемый диагноз – сепсис.

Люди помогают коту не только материально. Создан чат в социальной сети, куда может присоединиться каждый желающий. Дети посвящают Грише рисунки, некоторые подают заявления в полицию, чтобы скорее найти виновного. Другие – собирают подписи для обращения в Государственную Думу.

«Как правило, перечисляют одни и те же люди. И люди совсем не богатые, дожидаются зарплаты, чтобы сбросить двести-триста рублей. Но мы благодарны всем за эту помощь», - отметила зоозащитница

Зоозащитница Светлана рассказала, что в настоящее время волонтерским организациям сложно оказывать поддержку без материальной помощи людей. После начала СВО многие иностранные компании перестали продавать корм, что отразилось на увеличении цен отечественной продукции. Животным надо покупать лекарства: здоровым для профилактики от глистов и блох, больным – для выздоровления. Подорожал медицинский осмотр. Например, в Москве стоимость услуг ветеринаров увеличилась на 22,8%. В создавшихся условиях для привлечения внимания приходится выставлять фото несчастных животных в сеть.