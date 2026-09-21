В Подмосковье в рамках программы «Мой подъезд» отремонтировали свыше 600 подъездов
Ремонт 614 подъездов завершен в округах Подмосковья по программе губернатора
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» отремонтировали 614 подъездов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В этом году по программе планируется отремонтировать 3 127 подъездов. Сейчас работы продолжаются в 1 271 подъезда.
«Сотрудники министерства контролируют график проведения работ на всех этапах», — подчеркнул глава министерства Игорь Даниленко.
Ремонт подъездов многоквартирных домов осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду.