В Подмосковье в рамках программы «Мой подъезд» отремонтировали свыше 600 подъездов

Ремонт 614 подъездов завершен в округах Подмосковья по программе губернатора

Официально

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]

В Подмосковье в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» отремонтировали 614 подъездов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В этом году по программе планируется отремонтировать 3 127 подъездов. Сейчас работы продолжаются в 1 271 подъезда.

«Сотрудники министерства контролируют график проведения работ на всех этапах», — подчеркнул глава министерства Игорь Даниленко.

Ремонт подъездов многоквартирных домов осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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