Укололась и постарела: диетолог предупредил о лице «усталой лошади» после похудения

Уколы для похудения, которые изначально создавались для диабетиков, могут обернуться депрессией и деформацией лица — диетолог Антон Поляков предупредил о появлении так называемого лица «усталой лошади». Об этом сообщает aif.ru.

Врач объяснил, что при резком снижении веса с помощью этих препаратов внешность человека меняется, причем не в лучшую сторону. Появляется эффект, который специалисты называют лицом «усталой лошади». Это не просто косметический недостаток, а сигнал о том, что организм подвергается серьезному стрессу.

Поляков добавил, что уколы для похудения имеют и другие побочные эффекты. Они повышают риск депрессии, особенно у людей с расстройствами пищевого поведения. Кроме того, препараты могут вызывать нарушения пищеварения и резкие перепады энергичности — от прилива сил до полной усталости в течение дня. Диетолог не рекомендует худеть с помощью уколов тем, у кого нет сахарного диабета. Он назвал такие препараты «терапией отчаяния». По его мнению, использовать их ради сброса пары килограммов — значит рисковать здоровьем и внешностью ради сомнительного результата.

Ранее эндокринолог раскрыл главную ошибку худеющих на уколах, из-за которой килограммы возвращаются снова.