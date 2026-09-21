Новый «Урок цифры» познакомит с искусственным интеллектом и 3D-технологиями

Во всех регионах России 28 сентября стартует новый «Урок цифры». Он будет посвящен искусственному интеллекту и 3D-технологиям. Партнер урока и разработчик содержания – Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды Sber AI. Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Новый «Урок цифры» познакомит обучающихся с возможностями 3D-печати, основами работы с 3D-технологиями и ролью ИИ в создании цифровых объектов.

Материалы «Урока цифры» разработаны для трех возрастных групп: 1 – 4, 5 – 9 и 10 – 11 классов. Для каждой предусмотрен свой уровень сложности. Материалы «Урока цифры» сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов. В том числе предусмотрены практические задания, которые позволят провести урок офлайн, если нет возможности запустить игровой тренажер.

24 сентября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта урокцифры.рф пройдет вебинар для педагогов с участием разработчиков урока.

Пройти «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект: 3D-технологии» можно будет с 28 сентября по 25 октября 2026 года на сайте проекта.