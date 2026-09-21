680 граммов жизни: мурманские врачи спасли недоношенного малыша
В Мурманске врачи прооперировали новорожденного весом 680 граммов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
В Мурманске врачи провели экстренную операцию новорожденному весом всего 680 граммов — малыш появился на свет раньше срока, а обследование выявило тяжелое заболевание кишечника, угрожавшее жизни. Об этом сообщает NordNews.
Из-за крайней незрелости органов ребенок с первых минут находился в отделении детской реанимации. Перевозить его в другую клинику было слишком рискованно, поэтому после срочного консилиума врачи решили оперировать прямо в перинатальном центре. Ночью собрали операционную бригаду: хирурги Александра Шереметьева и Екатерина Мозжухина, операционная медсестра Виктория Лазарева, медсестра-анестезист Ирина Микулина и анестезиолог Г. В. Кибирева.
Операция прошла успешно. Малыш продолжает лечение в перинатальном центре. По словам руководителя центра Александра Залесного, ранний послеоперационный период проходит хорошо, осложнений нет. Специалисты продолжают необходимое лечение и выхаживание ребенка.
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