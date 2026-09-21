Появилось новое фото Пугачевой с Кипра

В соцсетях появилось свежее фото 77-летней народной артистки СССР Аллы Пугачевой, сделанное во время прогулки на Кипре в сентябре, сообщает Super.

Фото: [ соцсети ]

На снимке певица запечатлена вместе с супругом Максимом Галкиным*. Пугачева охотно позирует при встречах с фанатами и редко отказывает в просьбах сделать совместное фото. Алла Борисовна была одета в простую белую классическую рубашку и эффектные очки, а Галкин — в черную облегающую майку.

Недавно Пугачева впервые побывала в Турции и была сильно впечатлена пейзажами Стамбула. Кадры из поездки опубликовал в своих соцсетях Галкин.

Примадонна покинула Россию в 2022-м году вместе с мужем и двумя детьми. Сначала семья жила в Израиле, но из-за обострения Ближневосточного конфликта переехала на Кипр.

Ранее врач Надежда Чернышова предупредила Аллу Пугачеву об опасности курения.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.