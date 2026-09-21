Сосед жил на чердаке, а потом сжег дом: женщина рассказала о кошмаре наяву

Жительница Великобритании Кирсти Скас рассказала, как сосед, которого она считала другом, тайно поселился у нее на чердаке, а потом поджег ее дом. Об этом пишет The Sun.

В 2013 году Скас переехала с маленьким сыном в новый район и подружилась с соседом Полом Грилингом. Мужчина был одинок, и женщина приглашала его на чай, ужины и просмотры фильмов. Он хорошо ладил с ее шестилетним сыном и часто с ним играл. Однажды Скас уехала с ребенком к сестре и попросила Грилинга пожить у нее и присмотреть за собакой. Вскоре другая соседка рассказала, что мужчина стал водить в ее дом каких-то людей. Грилинг все отрицал, но Скас сменила замки и перестала с ним общаться.

Через несколько дней она снова уехала. Вернувшись, обнаружила сломанную заднюю дверь и разбитые стеклянные двери террасы. Вызванная полиция нашла на чердаке коробки с куриными костями, шампунь, гель для душа и бутылки с мочой. Все это принадлежало Грилингу. Испугавшись, Скас уехала к сестре, а на следующий день получила сообщение, что ее дом горит. Пожар потушили, но входная дверь обуглилась. Камеры видеонаблюдения зафиксировали поджигателя — им оказался Грилинг. Его арестовали и приговорили к шести годам тюрьмы.

Несмотря на приговор, Скас все равно переехала. Она призналась, что пережитое изменило ее и теперь она уже не сможет так же дружелюбно относиться к соседям.

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