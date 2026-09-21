Субботник обернулся уголовным делом: многодетной матери грозит статья
В Челябинске на многодетную мать возбудили дело после субботника
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Челябинске против многодетной матери возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений после того, как она провела субботник рядом с домом. Об этом сообщает «74.ru».
По данным издания, весной женщина, мать пятерых детей, убрала мусор возле дома и проредила кусты сирени, которые перекрывали свет в ее квартиру.
Осенью она внезапно стала фигурантом уголовного дела. Ее вызвали в отдел полиции. Городское управление экологии и природопользования оценило причиненный ущерб в ₽11,1 тыс.
Ранее владельцам питомцев рассказали, как обезопасить квартиру.