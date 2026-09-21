В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером

Загруженность дорог Московской области вечером в понедельник составляет 3 балла

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Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о дорожной обстановке в регионе вечером в понедельник, 21 сентября.

Так, загруженность дорог в Подмосковье составляет 3 балла. Движение затруднено на Ленинградском, Горьковском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Автовладельцам напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции. Следует заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и в местах притяжения жителей.

Работа по снижению аварийности на дорогах и повышению уровня безопасности дорожного движения соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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