В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером
Загруженность дорог Московской области вечером в понедельник составляет 3 балла
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о дорожной обстановке в регионе вечером в понедельник, 21 сентября.
Так, загруженность дорог в Подмосковье составляет 3 балла. Движение затруднено на Ленинградском, Горьковском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
Автовладельцам напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции. Следует заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и в местах притяжения жителей.
Работа по снижению аварийности на дорогах и повышению уровня безопасности дорожного движения соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.