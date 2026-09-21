Сутки в воздухе: худшая авиакомпания Европы запустила рейс в обход России

Признанная худшей авиакомпанией Европы Finnair запустит 24-часовой прямой рейс из Хельсинки до Мельбурна — маршрут проложен в облет России, а самолету придется садиться на дозаправку в Бангкоке. Об этом пишет Simple Flying.

Рейс стартует 25 октября, после чего полеты станут регулярными. Ожидание вылета в столице Таиланда составит 1 час 45 минут. Пассажирам не придется выходить и менять самолет, но они смогут приобрести билеты на сегмент Бангкок — Мельбурн и обратно. От Хельсинки до Бангкока борт летит 11 часов 20 минут с учетом облета России, из Таиланда до Австралии — еще около девяти часов.

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