Известная телеведущая показала неприличный жест в прямом эфире

Известная телеведущая британского телевизионного канала BBC Марьям Мошири вышла в прямой эфир, демонстрируя в камеру жест с поднятым средним пальцем. Об этом сообщило местное издание Independent .

Сообщается, что телезрители могли увидеть ведущую с направленной на камеру рукой с поднятым средним пальцем прямо перед началом трансляции. Осознав, что эфир уже идет, Мошири опустила руку и начала зачитывать новости. Согласно информации издания, инцидент произошел в среду, 6 декабря.

После данного происшествия ведущая в своих социальных сетях заявила, что жест не нес в себе оскорбительного подтекста. В своем посте она добавила, что вытянутый палец был лишь «отчетом с 10 до 1, при котором она не успела убрать руку.