«Извинения выглядели бы убедительнее». Почему в Федерации еврейских общин не приняли объяснения муфтия Чечни?

Руководитель департамента общественных связей федерации Борух Горин заявил, что Федерацию еврейских общин России не устраивает пояснение муфтия Чечни касательно его слов об иудеях, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, на телешоу «Чеченская история. Война и мир» прозвучало утверждение муфтия Салах-хаджи Межиева о том, что «иудеи и производные от них идеологии вроде атеизма» исторически являются, по его выражению, «врагами Аллаха». Эти слова были сказаны на чеченском языке.

По информации издания, в ответ на это главный раввин России Берл Лазар охарактеризовал высказывания муфтия Межиева как оскорбительные для еврейской общины и религиозных чувств верующих. По его мнению, такие заявления подрывают межрелигиозный диалог, годами выстраивавшийся в России. Со своей стороны, господин Межиев позже уточнил, что его комментарии относились к «европейским атеистам, сионистам и нацистам, позволяющим себе богохульственные высказывания в адрес Аллаха и пророков».

«Господин Салах-хаджи Межиев заявил, что главный раввин России необоснованно обвинил его в антисемитизме на основании неверного перевода, но дело в том, что перевод этот был опубликован на сайте государственного информационного агентства Чечни "Грозный-информ" и пропал оттуда вместе с видеороликом упомянутого ток-шоу только после публикации в СМИ заявления главного раввина России, которого господин Салах-хаджи Межиев упрекнул в использовании якобы непроверенных источников информации»,— указал господин Горин.

С точки зрения Горина, обычные извинения в этой ситуации воспринимались бы гораздо лучше, чем оправдания ошибочным переводом.

