Патриарх Кирилл заявил, что религии помогают спасать мир от конфликтов и агрессии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеоприветствии к участникам международного форума, посвященного 100-летию народной дипломатии, подчеркнул роль традиционных религий в предотвращении конфликтов и агрессии, сообщает Газета.ру.

Он отметил, что религиозные и общественные силы стараются преодолеть опасные тенденции в мире, опираясь на многовековые духовно-нравственные ценности. По его словам, именно эти ценности позволяют развивать международное сотрудничество и укреплять добрые отношения между людьми разных этносов, религий и культур.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что без опоры на такие идеалы невозможно достичь прочного и справедливого мира. Он также выразил надежду, что форум станет площадкой для содержательных дискуссий и улучшения отношений между странами и народами, пожелав участникам помощи Божией в их работе.

