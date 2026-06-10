«Я хозяин города»: в Ивантеевке женщина назвала себя генералом юстиции и выгнала отдыхающих с пляжа

В Ивантеевке из-за аномальной жары и большого количества отдыхающих на пляже разгорелся необычный конфликт. Местная жительница вступила в перепалку с женщинами, которые отдыхали у воды с детьми, а затем назвала себя «хозяином города» и потребовала, чтобы они покинули пляж. Видео инцидента попало в социальные сети, сообщил REGIONS.

Жара в Ивантеевке, похоже, раскалила не только воздух, но и атмосферу на городском пляже. Пока одни горожане спасались от зноя у воды, другая отдыхающая решила устроить внеплановую проверку моральных устоев. Очевидцы рассказали, что женщину возмутили мамы с детьми, которые загорали на солнце. Она начала критиковать внешний вид отдыхающих, а затем приказала им освободить пляж, заявив, что из-за таких посетителей «нормальным семьям» здесь якобы не место.

Однако самое неожиданное ждало окружающих впереди. Посреди перебранки женщина провозгласила себя «генералом юстиции», а также — ни много ни мало — «хозяином города». Впрочем, столь внушительный титул не возымел действия: отдыхающие не стали спешно сворачивать полотенца и покидать берег.

Дождались своей порции и подошедшие к месту конфликта охранники. Им тоже пришлось выслушать развернутую оценку их образа жизни, поведения и положения в обществе.

Ролик стремительно разлетелся по городским пабликам. Комментаторы с иронией замечают, что аномальная жара в Подмосковье продолжает подкидывать все новые сюрпризы.

«Сам по себе конфликт на пляже не является нарушением закона, если не сопровождается угрозами, оскорблениями или хулиганскими действиями. Однако публичное унижение людей, использование нецензурной лексики и агрессивное поведение могут стать основанием для обращения в полицию. Кроме того, посещение пляжа в купальнике не является правонарушением, если это происходит в специально отведенном месте для отдыха», — пояснил REGIONS юрист Владислав Бобровицкий.

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