«Я и ты, но без погонов»: Водитель Porsche на Ставрополье угрожал сотруднику ГИБДД

Сотрудник ГИБДД подъехал к автомобилю Porsche и вынес устное предупреждение о нарушении. В ответ агрессивно настроенный мужчина угрожал «сломать хребет», сообщает newstracker.ru .

«После остановки нарушителя, сотрудник полиции сообщил подозреваемому о том, что для составления протокола об административном правонарушении все видеоматериалы будут переданы в ОГИБДД Советского городского округа», — сообщили в СУ СКР по Ставрополью.

В автомобиле сотрудника ГИБДД установлена камера видеонаблюдения. Сотрудник во время патрулирования заметил, что водитель Porsche нарушил правила дорожного движения. Он остановился и подошел к водителю с просьбой выполнять ПДД. Сотрудник возвращается в авто, заводит машину, но к нему подходит водитель Porsche.

Мужчина был уверен, что сотрудник ГИБДД специально подъехал к нему, чтобы продемонстрировать свою власть и героизм. Утверждал, что в таких ситуациях важно разбираться по-мужски: встретиться в нерабочее время представителя ГИБДД, когда он будет «без погонов». Заявлял, что не должен придерживаться никаких правил. Угрожал физической расправой. В свою очередь сотрудник ГИБДД продолжал настаивать, что готов решить конфликт, но исключительно руководствуясь законодательной базой РФ.

Против водителя завели уголовное дело одновременно по нескольким статьям. Во-первых, он угрожал сотруднику при исполнении. Во-вторых, открыто заявлял о физической расправе.