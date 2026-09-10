Одной категории пенсионеров предложили выплатить почти полмиллиона рублей

Депутат Сергей Миронов предложил выплатить всем работающим пенсионерам по ₽470 тысяч. По его подсчетам, такая сумма складывается за девять лет, что государство не индексировало пенсии. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru» .

Миронов призвал вернуть работающим пенсионерам накопленные пенсионные долги. Он напомнил, что из-за реформы 2016 года государство отменило обязательную ежегодную индексацию: в течение девяти лет люди каждый месяц теряли по несколько тысяч рублей, и накопился большой долг — примерно по ₽470 тысяч на каждого. По мнению парламентария, государству следует вернуть эти деньги.

Депутат также ответил, как ведомства должны выплачивать сумму. Речь идет о десятках миллиардов рублей, и Минфину будет сложно сразу выложить столько, поэтому выплачивать долг можно частями, но за короткий срок. Причем не только деньгами, но и, например, акциями крупных компаний с госучастием. Пенсионеры получат ликвидные ценные бумаги, которые при желании можно продать или ежегодно получать дивиденды. Главное — предусмотреть возможность завещать акции близким.

Миронов напомнил, что государство обязано увеличивать пенсии ежегодно. По его словам, индексация должна проходить не реже раза в год всем гражданам преклонного возраста — в Конституции нет разделения на работающих и не работающих пенсионеров. Депутат девять лет добивался возврата индексации, и после поддержки президента в 2024 году Госдума приняла нужный закон. Теперь, считает Миронов, надо двигаться дальше: провести перерасчет и вернуть людям накопленные долги.

Ранее сообщалось, что Соцфонд подготовил законопроект о проактивном назначении пенсии по старости.